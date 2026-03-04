女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは、５日に沖縄・琉球ＧＣで初日を迎える。昨年のプロテストで現役高校生ながらトップ合格を果たした伊藤愛華（１８）＝明治安田＝が３日までにスポーツ報知の単独インタビューに応じ、プロ１年目の抱負を語った。ゴルフをやめたくて仕方がなかった小学生時代、主将を務めた名門・埼玉栄高時代の経験を糧にプロの道へ。「ルーキーイヤーで初優勝」を掲げる１８歳がデビュ