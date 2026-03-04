Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が、最新の3月9日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で14位に初登場した。【動画】Snow Man「オドロウゼ！」MV本作は、メンバー・佐久間大介主演映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、「グループによる初週DL数」歴代1位となる11.9万DLを記録し、初登場1位を獲得した。21位には、7人組ガールズグループ・HAN