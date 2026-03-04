ILLIT「Magnetic」が、3月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数105万7379回を記録。累積再生数は3億28万9729回）となり、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】“HYBEの末娘” ILLITデビュー曲「Magnetic」MV2024年4月8日付の同ランキング初登場から登場101週目で3億回再生を突破。「3億回再生突破週数」記録において、NewJeans「Ditto」の113週を超え、海外女性アーティスト最