米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、3月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を24週連続に伸ばし、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」を超え、歴代単独2位に浮上、ソロアーティスト歴代単独1位記録を自己更新【※1】した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間再生数は956万2945回。累積再生数は4億694万4574回となり、2025年9月29日付の同ランキング初登