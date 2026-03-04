HANA「BAD LOVE」が、3月4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数325万6890回を記録。累積再生数1億117万1469回となり、自身通算6作目の累積再生数1億回突破作品【※】となった。【動画】シリアスな新境地に挑戦HANA「BAD LOVE」ミュージックビデオ本作は、メンバーのJISOO、MOMOKAが作詞に参加。許したいけど許せない純粋な葛藤をストレートに描いた、アクセル全開のキラーチューンとなってい