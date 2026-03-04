Mrs. GREEN APPLEの「StaRt」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算13作目【※】の累積再生数3億回突破作品となった。【写真】「ゼンジン」夏ライブ！歌い踊るメンバー！ステージショット週間再生数142.7万回（1,427,116回）を記録。累積再生数は3億24.6万回（300,245,768回）。本作は、2015年7月8日にリリースされたMrs. GREEN APPLEにとってのメジャーデビューミニアルバム『Variety』に