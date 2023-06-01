NY株式3日（NY時間13:14）（日本時間03:14） ダウ平均48334.28（-570.50-1.17%） ナスダック22433.25（-315.61-1.39%） CME日経平均先物54865（大証終比：-1285-2.35%） 欧州株式3日終値 英FT100 10484.13（-295.98-2.75%） 独DAX 23790.65（-847.35-3.44%） 仏CAC40 8103.84（-290.48-3.46%） 米国債利回り 2年債 3.502（+0.027） 10年債 4.061（+0.027） 30年債 4.7