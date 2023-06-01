中東情勢の波乱に伴うドル高の強まりでポンドドルは下値模索が続き、本日は一時１．３２ドル台半ばまで下げ幅を拡大。１００日線から下放れる展開が続いており、下値警戒感が高まっている。一方、ポンド円は一時２０９円台前半まで下落したものの、２１０円台に戻し、２１日線付近での推移となっている。 中東情勢に関心が集中する中で反応は限定的だったものの、本日はリーブス英財務相が春季財政報告を公表し、財政