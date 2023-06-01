気象台は、午前3時32分に、波浪警報を銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】千葉県・銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、大網白里市、九十九里町などに発表 4日03:32時点北東部では、4日朝から4日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■銚子市□波浪警報【発表】4日朝から4日夕方にかけて警戒予想最