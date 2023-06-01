（NY時間12:51）（日本時間02:51） シグナ＜CI＞278.63（-12.22-4.20%） ヘルスケアサービスのシグナ＜CI＞が下落。同社がコルダニＣＥＯの退任を発表したことが嫌気されている模様。コルダニＣＥＯは７月一日付で退任し、エグゼクティブチェアマンに就任。後任のＣＥＯには、現社長兼ＣＯＯのエバンコ氏が昇格する。エバンコ氏はＣＯＯ就任前、同社のＣＦＯを務めていた。なお、同社は２６年の業績見通しを再確認