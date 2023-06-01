【ワシントン共同】トランプ米大統領は3日、対イラン軍事作戦に関連する米軍の基地使用の拒否を表明したスペインを非難し「すべての貿易を断ち切るつもりだ」と述べ、禁輸措置を取ると警告した。ホワイトハウスで記者団に述べた。