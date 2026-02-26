エミレーツ航空は、現地時間きょう3月4日、中東とヨーロッパ路線に加え、アジアやアフリカ、南米路線の運航を計画している。エミレーツ航空とドバイ国際空港のウェブサイトによると、運航を予定しているドバイ発のフライトは以下の44便。前日と比べて、運航便数は倍増した。日本路線は含まれていない。EK414シドニー（午前2時発）EK021マンチェスター（午前2時40分発）EK544チェンナイ（午前2時50分発）EK007ロンドン/ヒー