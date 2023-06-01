お笑いコンビ・EXITが出演するフジテレビ『EXITV』（深0：55）が24日に最終回を迎えることを受け、明石家さんまのサプライズ出演が決定した。地上波放送後には同局が運営する動画配信サービスFODで配信される。【写真】AI？ホンモノどっち…？バキバキに鍛え上げられた兼近の肉体『EXITV』は、EXITがパーソナリティを務める“日本一ハッピーサンシャイン!?”な深夜のトークバラエティ番組。暗い話題が絶えない現代社会、気が滅