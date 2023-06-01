4日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1470円安の5万4680円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては1599.05円安。出来高は3万8016枚となっている。 TOPIX先物期近は3659ポイントと前日比108.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は113.17ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物