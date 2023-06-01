ボートレース蒲郡の「愛知バス杯争奪ＡＢＣツアーカップ」は３日、４日間の予選が終了。準優進出戦に進む２４選手が決定した。原豊土（４５＝静岡）は予選最終走の４日目６Ｒを湯川浩司の仕掛けに乗じたまくり差しで制して白星締め。４位で予選突破して準優進出戦の１号艇を手にした。「勝てば１号艇は知らなかったので無欲の勝利です。湯川さんは伸びるしあの展開からでも握ってくれたので展開を突けた。エンジンが良くて足