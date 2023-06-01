イラン攻撃に端を発した中東情勢の混迷で、為替市場はドル高が強まる中、ユーロドルは売りが加速。一時１．１５３０ドル付近まで急落し、２００日線を一気に下抜けている。２００日線を下回るのは約１年ぶり。１．１６５０ドルをブレイクしたことで、機関投資家が最近積み上げていたユーロロングを一気に縮小させているとの声も市場から聞かれる。 オプション市場でも１週間物のボラティリティが２月２日以来の