国民民主党の玉木代表は3日夜、自身のSNSに投稿し、高市首相の国会答弁について、「官邸の壁の中から、納税者の顔は見えているか」と苦言を呈した。玉木氏は投稿の中で、衆院予算委員会で3日、国民民主党所属議員の質問に対し、高市首相が「壁を取っ払うのがお好きな御党に巻き込まれながら」と投げかけたと指摘し、「高市首相は一緒に『壁を取っ払う側』の仲間だと思っていたが、すっかり『壁を守る側』になられたのか」と投稿し