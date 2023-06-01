ボートレース住之江の「ＢＰ梅田開設１９周年記念令和スピードレーサー選抜戦」が４日に開幕する。伊久間陽優（２７＝群馬）はデビュー以来、最高勝率は４・９５（２０２４年後期）だが、１１月以降の勝率は６・２０。飛び級でＡ１昇級を狙える現状だ。本人が「それを言っちゃダメ！言った瞬間に終わっちゃうじゃないですか（笑い）」とナーバスになるのもＡ１への色気が大ありだからだ。「今期勝率が残せているのはペラが