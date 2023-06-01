ボートレースまるがめの「大阪スポーツカップ」は３日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。高田明（４０＝佐賀）は２日目７Ｒ、イン逃げを決めて勝負駆けをクリア。予選１３位で準優進出を決めた。「ペラを大幅に叩き直したが、これで行こうかな。悪い感じはしなくて普通はある。乗り心地はこの感じだったらいい」と上積みにも成功している。最近１０節で７優出２Ｖも３節前の福岡では準優１号艇でＦ