米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を受け、日本の航空大手が旅客減を懸念している。現状では影響は軽微だが、戦闘が長期化した場合などに欠航便が増えたり、世界的な航空需要が縮小したりするリスクがあるためだ。成長戦略の柱としていた国際線の強化方針は抜本的な見直しを迫られる可能性がある。全日本空輸は３日、国際線の定期便就航から４０年の節目を迎え、成田空港で式典を行った。井上慎一社長は中東情勢に言及