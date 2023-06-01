イランをめぐって攻撃の応酬が続く中、3日の東京株式市場はほぼ全面安の展開となり、日経平均株価は一時、1900円を超える値下がりとなりました。終値は2日より1778円安い5万6279円で、今年最大の下げ幅を記録。イラン情勢をめぐり、▼原油輸送の要となる「ホルムズ海峡」の封鎖が伝わったことで、原油価格の上昇懸念が一段と強まったほか、▼2日から3日にかけて戦闘の長期化への警戒感も広がり、幅広い銘柄が売られました。今後の