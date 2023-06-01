小売業界の課題を解決に導くテクノロジーを集めた、日本最大級の見本市が開幕しました。3日から東京ビッグサイトで開催されている、小売・量販店向けの見本市「リテールテックJAPAN 2026」。小売業界では、2030年に60万人の人手不足に陥ると指摘される中、その課題の解決とプラスαの効果を生み出す最新技術が数多く出展されました。「NEC顔リンクサービス」はアプリで顔を登録すれば、入店から決済まで手ぶらで行える技術です。企