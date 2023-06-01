Image: Apple 結構、値上がりしてませんか？M5 Pro／MaxのMacBook Proは、M4Pro／Maxモデルよりも（けっこうな）値上がりしています。まずはどのくらい値上がったのか？を精査しますと…・M4 Proモデル：32万8800円から（14インチ）／39万8800円から（16インチ）・M5 Proモデル：36万9800円から（14インチ）／44万9800円から（16インチ）と、Proチップは14インチモデルで4万1000円のアップ。