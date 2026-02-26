重ね着をしてみたいけど、 ごちゃごちゃするのは避けたい。そんな40・50代に向けて、ぴったりのアイテムを【しまむら】でリサーチ。そこで気になったのが、大人に似合うアイテムが揃う【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から登場している「配色カーディガン」。配色のデザインが目を引き、重ね着せずともシャレ見えを後押ししてくれます。今回はそんな配色カ&#