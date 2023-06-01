【新華社遵義3月3日】中国貴州省遵義市余慶県でこのほど、元宵節（旧暦1月15日）を祝う花火と竜舞の催しが開かれた。地元の竜舞チーム38組が街道をパレードし、花火ショーとともに市民や観光客を沸かせた。（記者/崔暁強）