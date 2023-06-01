３日の東京株式市場は中東情勢への警戒が強まり、全面安となった。日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１７７８円１９銭安の５万６２７９円０５銭と２日連続で下落した。下落幅は歴代７番目の大きさだった。米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃を巡り、トランプ米大統領は２日、長期戦も辞さない姿勢をアピールした。市場では、戦闘の長期化が意識されて投資家心理が急速に悪化し、３日の取引では東証プライム銘柄の