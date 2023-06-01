3月3日、ひな祭りのきょう、各地で「赤黒い月」が出現。“皆既月食”です。多くの地域であいにくの曇り空となる中、晴れ間が広がった九州などの地域では多くの人が「神秘的な天体ショー」に見入りました。夜空に神秘的に浮かぶ“赤黒い月”。全国的に曇り空となる中、3日夜、九州や四国では雲の切れ間から「皆既月食」が観測されました。こちらは鹿児島県薩摩川内市内の博物館。親子連れや天文ファン、およそ90人が施設の天体望遠