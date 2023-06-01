社民党のラサール石井副党首がXで、社民党の党首選に立候補すると表明しました。社民党・ラサール石井副党首：私は議員になって半年ですけれども、この党首選に立候補しようと思っています。福島瑞穂党首も党首選に立候補する意向で、2人が立候補すれば13年ぶりの選挙戦となります。告示は4日、開票は23日に行われます。