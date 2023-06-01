２日、ラプラン寺の大経堂前広場で、仮面と華やかな衣装を着けて法舞を披露する僧侶。（夏河＝新華社記者／劉克英）【新華社蘭州3月3日】中国甘粛省夏河県にあるチベット仏教ゲルク派の大寺院、ラプラン寺で2日、仮面を着けた僧侶らが舞う正月法舞が上演された。新年の吉祥や五穀豊穣（ほうじょう）を祈願するもので、新年に営まれるモンラム（大祈願法会）の主要行事の一つ。毎年旧暦1月14日に実施されている。 ラプラン