２日、米ニューヨークで行われた集会で、イランへの軍事攻撃に抗議する人々。（ニューヨーク＝新華社配信／章正浩）【新華社ニューヨーク3月3日】米国のニューヨークやサンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、アトランタなど主要都市で2日夕方、米国によるイランへの軍事攻撃に抗議するデモや集会が開かれた。参加者はトランプ政権に対し、対イラン戦争行為の停止を求めた。２日、米カリフォルニア州サンフランシスコで行われ