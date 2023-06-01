アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続くなか、中国の王毅外相がイスラエルのサール外相と電話会談し、軍事行動をただちに停止するよう呼びかけました。中国外務省によりますと、電話会談は3日、イスラエルのサール外相の求めに応じて行われたということです。会談で王毅外相は、「中国はイスラエルとアメリカによるイランへの軍事攻撃に反対する」と改めて主張。「戦火がさらに拡大し、制御不能になることを防ぐよう