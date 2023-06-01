エステサロンを運営する「ソシエ・ワールド」に対し、消費者庁は景品表示法違反の疑いがあるとして、「確約手続き」を適用しました。ソシエ・ワールドは、予約サイトに掲載していたクーポンページで、有効期限内に限り割引価格で施術を受けられるかのような表示をしていましたが、実際は期間を過ぎても同様の価格で提供されていた、ということです。