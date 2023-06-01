女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。ツアー通算２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が３日、会場で練習を行い、自身のアパレルブランドを立ち上げたことを明かした。この日、鈴木は自身のアパレルブランド「ｏｗｎｉｓＲｏｓｅ」を発表。「自分のモチベーションが上がるのは何かと考えたら好きなウェア、デザインでプレーする。何年か前からウェアを作り