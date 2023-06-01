◆男子テニス▽ティオンビル・オープン１回戦（３日、フランス・ティオンビル）男子テニスで、元世界ランキング４位、現２８４位の錦織圭（ユニクロ）が本戦１回戦を突破した。フランス・ティオンビルで行われたツアー下部でチャレンジャー大会で、同１９０位の地元フランス選手に７−５、４−６、６−２の２時間１分でフルセット勝ち。２回戦に駒を進めた。錦織は、サーブが好調で、第１セット、１度も自分のサービスゲーム