かぶりついた瞬間、あふれる肉汁！しいたけのジューシーさもたまらない、ボリューム満点のシュウマイです。軸も刻んで無駄なく使えば、うまみも倍増。食欲をそそるビジュアルで、思わず何度も手が伸びます。フライパン1つで、15分で手軽にできますよ♪『しいたけシュウマイ』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……150g 生しいたけ……8個 玉ねぎ……1/4個（約50g） 〈A〉しょうがのみじん切り……1かけ分（約10g） オイスターソー