物価の高騰が続く中、コスパやタイパを前面に打ち出した、食品に特化した「ドン・キホーテ」の新業態がお披露目です。大手ディスカウントストア「ドン・キホーテ」などを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは、食品を強化した新業態をオープンし、店舗名称を「ロビン・フッド」とすることを発表しました。約30種類のおにぎりは全て200円以下で、最も安いものでは85円（税込み）とするなど、物価高の