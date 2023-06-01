琉球大学は、3日、国際地域創造学部の元教授が、公的研究費など1265万円余りを架空の業務などに対し大学に支出させて、キックバックを受け取るなど不正使用していたと発表しました。公的研究費などの不正使用が認定されたのは、沖縄県にある国立大学琉球大学の国際地域創造学部の荒川雅志元教授です。琉球大学が3日、公表した調査結果によりますと、荒川元教授は、教授として在職中の2017年度から2024年度にかけて、実体のない指導