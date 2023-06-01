【北京共同】中国国営通信新華社は3日、ウィーンで開かれた国際原子力機関（IAEA）の会議で李松・中国常駐代表が東京電力福島第1原発事故から15年となることについて発言し、事故を起こした日本を批判したと報じた。事故が「原子力安全に関する日本の監視システムの深刻な欠陥を暴露した」として、日本を厳しく監督するようIAEAに求めた。李氏は「事故は天災と見られていたが、実際は人災だった」と指摘した。原発処理水の海洋