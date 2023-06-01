IAEA＝国際原子力機関は、アメリカとイスラエルによる攻撃で、イラン中部・ナタンズの核施設の入り口建物が新たに損傷しているのを確認したと明らかにしました。IAEAは3日、最新の衛星画像を分析した結果、イラン中部・ナタンズにある核施設の入り口建物に最近生じた損傷を確認したと発表しました。放射線レベルの上昇はない模様だとしています。画像では3つの建物が破壊された様子が確認できます。IAEAのグロッシ事務局長は、先月