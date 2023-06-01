モーター製造大手「ニデック」の不適切な会計処理を巡る問題について、第三者委員会の報告書の内容が公表されました。「多数の会計不正が発見された」と認定し、「強すぎる業績プレッシャーを原因として引き起こされている」として、その起点となった創業者の永守重信氏が「最も責めを負うべきと言わざるを得ない」と指摘しています。