製品本体。外見は一般的な電源タップホルダーと同じ デスク周りで使う電源タップは、しっかりと固定しておいたほうが何かと扱いやすいのは多くの人が知るところだ。もっとも市販の電源タップホルダーは向きがあらかじめ決まっていて、いざ取り付けようとすると電源タップが意図していたのと逆の方向に向いてしまったりと、扱いづらい場合も少なくない。 今回紹介するロボロビンの電源タップホルダー