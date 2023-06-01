以前、ダイソーのUSB 3.0/USB PD 100W対応USB Type-Cケーブルを試す記事を書きました。その記事では、パッケージに書かれている仕様と、ケーブルに内蔵されているICチップ「eMarker」の内容に齟齬があったことを指摘しましたが、その後製品は改良され、現在は正しい情報を記録したeMarkerを搭載する製品が販売されているそうです。 ところで2025年12月頃より、ダイソーは新たなUSB Type-Cケ