前回の本連載記事にて、サンワダイレクトの軽量カメラ三脚「200-DGCAM049」について書いた。 ボタンひと押しで3本の脚が開き、その後に数アクションを加えるだけで自立させられる「非常にクイックに設置を完了できる三脚」である。 サンワダイレクトの軽量カメラ三脚「200-DGCAM049」は、三脚というよりストロボなどを自立設置させるためのスタンドに近い形状だ。ただ、用途にもよるが、現在の軽量ミラーレスカ