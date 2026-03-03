レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWロドリゴは、右ヒザ前十字じん帯断裂の重傷を負ってしまったようだ。3日、スペインメディア『マルカ』が報じている。ラ・リーガ第26節が2日に行われ、レアル・マドリードはヘタフェと対戦した。0−1で敗戦を喫したこの試合で、ロドリゴは54分からピッチに登場し、約1カ月ぶりの出場を飾った。しかし、ピッチに登場した後にヒザを痛めると、痛みを抱えながら試合終了までプレーを続