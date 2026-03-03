マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、セットプレーについて私見を述べた。3日、イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。28試合が消化したリーグ戦でマンチェスター・Cは勝ち点「59」を獲得し、現在2位。消化試合が1つ多い首位アーセナルとは勝ち点差「5」と、逆転優勝を狙える位置で追走している。マンチェスター・Cは今節、4日にノッティンガム・フォレストと対戦する。前日会見に