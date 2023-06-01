【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は２日、米ＣＮＮのインタビューで対イラン攻撃について「大きな波はもうすぐ来る」と述べ、さらに大規模な攻撃を「間もなく」実施すると主張した。ホワイトハウスの会合では「当初は４〜５週間と予想したが、我々にはそれより長く続ける能力がある」と述べ、長期戦も辞さない姿勢を強調した。２月２８日の軍事作戦開始から４日目に入り、戦線は拡大している。