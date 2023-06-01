ボートレースびわこの「びわこヴィーナス！第６回酒処京都新京極スタンド杯」が３日に開幕した。山崎小葉音（２５＝群馬）は初４Ｒのイン戦で２着惜敗。それでも「足はいい感じがありますね。少しだけペラを叩いたら乗り心地がちょっと違ったけど、展示タイムも色がついてますし、深尾選手と足併せをして、直線は差はなかった」と手応えをつかんでいる。エース機を駆る深尾とも、そん色ない舟足だ。モチベーションはペットの