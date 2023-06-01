【J114 1/700 海上保安庁 巡視船 PL-05 はかた】 3月4日出荷開始 価格：2,860円 ピットロードは、プラモデル「J114 1/700 海上保安庁 巡視船 PL-05 はかた」の出荷を3月4日より開始する。価格は2,860円。 本製品は、海上保安庁の巡視船「PL-05 はかた」の1/700スケールプラモデル。洋上/フルハルモデルを選択して組み立てられる。ベル式212型、AS332L1型ヘリコプタ