シンガー・ソングライターのＶａｕｎｄｙの公式サイトが３日、更新され、２月１４日の「ＶａｕｎｄｙＤＯＭＥＴＯＵＲ２０２６“ＳＩＬＥＮＣＥ”」東京公演（東京ドーム）に関して、来場者が後日はしか（麻しん）と診断されたことが報告された。同サイトでは、東京公演の来場者に「修飾麻しん（麻しん）」の診断をうけた人がいたことが伝えられた。その上で「『修飾麻しん（麻しん）』とは、麻しんに対する免疫が不十分