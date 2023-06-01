ネイビーズは、スイス発のオーディオブランド・GENEVAより、ステレオペアのポータブルBluetoothスピーカー「Duo」を伊勢丹新宿店本館5F ISETAN HOME ESSENCEにて3月4日より先行販売する。価格は69,300円で、カラーはコニャックと日本限定のグリーン。一般販売は3月18日から。 使用イメージ 2台1セットになったBluetoothスピーカーで、「設置場所や使い方を限